Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin

Dünyayı etkisi altına alan ve hala mücadele edilen koronavirüsün insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini söyleyen Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, aynı evin içinde uzun saatler geçiren çiftlerin birbirinin kusurunu daha sık görmeye başladığını ve kavgaların arttığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve hala mücadele edilen koronavirüsün insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini söyleyen Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, aynı evin içinde uzun saatler geçiren çiftlerin birbirinin kusurunu daha sık görmeye başladığını ve kavgaların arttığını söyledi. Çözüme kavuşmayan kavgaların boşanmayla sonuçlandığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Unutmayın ki pandemi bitecek, sabırlı olun. Eşinize sevginizi sürekli dile getirin. Eğer sorumluluğunu alabilirseniz doğal psikolog olan evcil hayvan sahiplenin" önerisinde bulundu.

Eyüpsultan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu ve Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, pandemiyle aile içi kavgaların arttığını dile getirerek, çiftlere önerilerde bulundu.

Pandeminin insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini belirten Karaahmetoğlu, "1 yılı aşkın süredir sevdiğimiz, bize iyi gelen aktiviteleri yapamıyoruz. Böyle olunca kişiler mutsuz oldu. Tahammül seviyemiz azaldı, uzun süre evde vakit geçiren çiftlerin, birbirinin hatalarını, kusurlarını daha sık görmeye başladı. Böyle olunca ve eğer tartışma kültürü de yoksa, kişiler sorun çözme becerisinden uzak kalıyorlar. Çiftler, sorunlar devam ettikçe, sorunları çözüme de kavuşturamadıkça boşanmayı tercih ediyorlar" dedi.

SUÇLU ÇİFTLER YA DA PANDEMİ DEĞİL

Çiftlerin birbirini suçlamamasını tavsiye eden Karaahmetoğlu, "Burada suçlu ne aynı evin içinde uzun süre vakit geçiren çiftler ne de pandemi. Kavgaların nedeni, koronavirüsle gelen kısıtlamaların kişilerin psikolojisini olumsuz etkilemesi ve sonuçlarına katlanma güçlüğüdür. Kısıtlamayla gelen birtakım olumsuz sonuçlar kişinin ruh halini bozdu, bu da kişinin bütün çevresine yansıdı. Pandemi olmasaydı boşanmanın da gerçekleşmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Eşler kendilerine de 'salgın olmasaydı bu sorunu yaşar mıydık?' diye sorsun. Pandeminin biteceğini bilmek gerekiyor, bu dönemde evliliğinizin de sona ermemesine dikkat edin" diye konuştu.

EŞİNİZE OLAN SEVGİNİZİ DİLE GETİRİN

Karaahmetoğlu, "İletişim becerileri geliştirip, tartışma becerisi kazanılmalı. Aynı evin içinde uzun saatler geçiriyorsunuz, bu süreçte çiftler birbirlerine sevgilerini, takdirlerini dile getirmelidir. Empati yapmak önemli, sorunlar olabilir ama uzlaşma mutlaka sağlanır. Eğer evin içinde biri cehennemi yaşıyorsa, diğerinin cenneti yaşama ihtimali yoktur" ifadelerini kullandı.

GÜNÜ AKTİVİTESİZ GEÇİRMEYİN

Ortak aktivitenin yanı sıra kişilerin özel alana da ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Yalnız kalmaya da ihtiyaç vardır. Kişiler sevdiği hobileri yapsın. Bütün gün evde uzanarak, hiçbir şey yapmamak çok yanlış olacaktır çünkü bu durum strese sebep olur. Bu huzursuz ruh hali de eşlere yansıyabilir. Çok bunaldıysanız, 2-3 günlüğüne ayrı evlerde kalabilirsiniz. Eşlerin bazen kısa süreliğine otele gidip kaldığını biliyoruz. Eğer sorumluluğunu ve bakımını üstlenebileceğinizi düşünüyorsanız, evcil hayvan sahiplenin. Çünkü evcil hayvanlar, mutsuz olduğumuz zaman bize şefkat gösterir. Yani bizim doğal psikologlarımızdır, bu süreçte kişilere iyi gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı