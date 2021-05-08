Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin

Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyayı etkisi altına alan ve hala mücadele edilen koronavirüsün insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini söyleyen Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, aynı evin içinde uzun saatler geçiren çiftlerin birbirinin kusurunu daha sık görmeye başladığını ve kavgaların arttığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve hala mücadele edilen koronavirüsün insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini söyleyen Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, aynı evin içinde uzun saatler geçiren çiftlerin birbirinin kusurunu daha sık görmeye başladığını ve kavgaların arttığını söyledi. Çözüme kavuşmayan kavgaların boşanmayla sonuçlandığına dikkat çeken Karaahmetoğlu, "Unutmayın ki pandemi bitecek, sabırlı olun. Eşinize sevginizi sürekli dile getirin. Eğer sorumluluğunu alabilirseniz doğal psikolog olan evcil hayvan sahiplenin" önerisinde bulundu.

Eyüpsultan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu ve Klinik Psikolog Berat Karaahmetoğlu, pandemiyle aile içi kavgaların arttığını dile getirerek, çiftlere önerilerde bulundu.

Pandeminin insan hayatında birçok alışkanlığı değiştirdiğini belirten Karaahmetoğlu, "1 yılı aşkın süredir sevdiğimiz, bize iyi gelen aktiviteleri yapamıyoruz. Böyle olunca kişiler mutsuz oldu. Tahammül seviyemiz azaldı, uzun süre evde vakit geçiren çiftlerin, birbirinin hatalarını, kusurlarını daha sık görmeye başladı. Böyle olunca ve eğer tartışma kültürü de yoksa, kişiler sorun çözme becerisinden uzak kalıyorlar. Çiftler, sorunlar devam ettikçe, sorunları çözüme de kavuşturamadıkça boşanmayı tercih ediyorlar" dedi.

SUÇLU ÇİFTLER YA DA PANDEMİ DEĞİL

Çiftlerin birbirini suçlamamasını tavsiye eden Karaahmetoğlu, "Burada suçlu ne aynı evin içinde uzun süre vakit geçiren çiftler ne de pandemi. Kavgaların nedeni, koronavirüsle gelen kısıtlamaların kişilerin psikolojisini olumsuz etkilemesi ve sonuçlarına katlanma güçlüğüdür. Kısıtlamayla gelen birtakım olumsuz sonuçlar kişinin ruh halini bozdu, bu da kişinin bütün çevresine yansıdı. Pandemi olmasaydı boşanmanın da gerçekleşmeyeceğini unutmamak gerekiyor. Eşler kendilerine de 'salgın olmasaydı bu sorunu yaşar mıydık?' diye sorsun. Pandeminin biteceğini bilmek gerekiyor, bu dönemde evliliğinizin de sona ermemesine dikkat edin" diye konuştu.

EŞİNİZE OLAN SEVGİNİZİ DİLE GETİRİN

Karaahmetoğlu, "İletişim becerileri geliştirip, tartışma becerisi kazanılmalı. Aynı evin içinde uzun saatler geçiriyorsunuz, bu süreçte çiftler birbirlerine sevgilerini, takdirlerini dile getirmelidir. Empati yapmak önemli, sorunlar olabilir ama uzlaşma mutlaka sağlanır. Eğer evin içinde biri cehennemi yaşıyorsa, diğerinin cenneti yaşama ihtimali yoktur" ifadelerini kullandı.

GÜNÜ AKTİVİTESİZ GEÇİRMEYİN

Ortak aktivitenin yanı sıra kişilerin özel alana da ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Yalnız kalmaya da ihtiyaç vardır. Kişiler sevdiği hobileri yapsın. Bütün gün evde uzanarak, hiçbir şey yapmamak çok yanlış olacaktır çünkü bu durum strese sebep olur. Bu huzursuz  ruh hali de eşlere yansıyabilir. Çok bunaldıysanız, 2-3 günlüğüne ayrı evlerde kalabilirsiniz. Eşlerin bazen kısa süreliğine otele gidip kaldığını biliyoruz. Eğer sorumluluğunu ve bakımını üstlenebileceğinizi düşünüyorsanız, evcil hayvan sahiplenin. Çünkü evcil hayvanlar, mutsuz olduğumuz zaman bize şefkat gösterir. Yani bizim doğal psikologlarımızdır, bu süreçte kişilere iyi gelecektir" diye konuştu.


Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Diego Muslera Salih Uçan Cyle Larin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pandemi çiftleri vurdu: Evcil hayvan sahiplenin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 12:47:25. #1.15#

title