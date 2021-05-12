Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu
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Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu

Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu
Bültenler - Haberler | Ekonomi

Pandemi nedenilye sakin yerlere ilgi arttı. İstanbul'da Şile, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece'de metrekare fiyatları yüzde 50 oranında yükseldi.

Yüzde 50 arttı. Nisan 2020'nden Nisan 2021'e değişen kiralama ücretleri hakkında bilgi veren Pandeminin tüketicinin tercihlerini değiştirdiğini belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Kira artışında İstanbul içinde en çok artış Şile, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Zeytinburnu'nda oldu. Son bir yıl içinde bu ilçelerdeki kira artışı ortalama yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesinde oldu" diye konuştu.

Şile ilk sırada

Satılık ev fiyatlarında ise yine ilk sırayı Şile korurken sırasıyla Beylikdüzü, Avcılar, Sarıyer ve Adalar'da satış fiyatları yükseldi. Ortalama satılık fiyat artışı bu ilçelerde yüzde 48 seviyesinde oldu.

Pandemi bu ilçelerin kiralarını uçurdu

Kaynak: Bültenler

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