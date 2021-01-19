Pandemi Bodrum'un nüfusunu artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Pandemi Bodrum'un nüfusunu artırdı

19.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:48

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un nüfusu, 175 binlerden 430 binlere yükselmiş durumda.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un nüfusu, 175 binlerden 430 binlere yükselmiş durumda. Bunun en büyük sebebi ise pandemi. Büyükşehirlerde yaşayan ancak tatillerini Bodrum'daki yazlıklarında geçirenler, salgının şiddetini artırması, daha az insanla temas, temiz hava ve izole yaşam gibi sebeplerle yazlık evlerini kışlık olarak kullanmaya başladı.

Pandemi Bodrum'un nüfusunu artırdı

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Ajda Pekkan Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Gökhan Gönül Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemi Bodrum'un nüfusunu artırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 10:47:56. #1.15#
title