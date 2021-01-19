Pandemi Bodrum'un nüfusunu artırdı

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un nüfusu, 175 binlerden 430 binlere yükselmiş durumda. Bunun en büyük sebebi ise pandemi. Büyükşehirlerde yaşayan ancak tatillerini Bodrum'daki yazlıklarında geçirenler, salgının şiddetini artırması, daha az insanla temas, temiz hava ve izole yaşam gibi sebeplerle yazlık evlerini kışlık olarak kullanmaya başladı.

Kaynak: DailyMotion.com