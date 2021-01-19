Pandemi Bodrum'un nüfusunu artırdı
19.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:48
Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un nüfusu, 175 binlerden 430 binlere yükselmiş durumda.
Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un nüfusu, 175 binlerden 430 binlere yükselmiş durumda. Bunun en büyük sebebi ise pandemi. Büyükşehirlerde yaşayan ancak tatillerini Bodrum'daki yazlıklarında geçirenler, salgının şiddetini artırması, daha az insanla temas, temiz hava ve izole yaşam gibi sebeplerle yazlık evlerini kışlık olarak kullanmaya başladı.
Kaynak: DailyMotion.com