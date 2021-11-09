"Pandemi, balkonların kapatılması ihtiyacını doğurdu"

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Avrasya Pencere Fuarı'na katılan BKS Katlanır Cam Sistemleri kurucusu İdris Songur, 73 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Son yıllarda gerek pandemi etkisi gerekse evlerin yaşam alanını arttırma gereksinimi balkonların kapatılması ihtiyacını doğurdu ve bu alanda talepleri arttırdı" diye konuştu.

3-6 Kasım tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre merkezi'nde gerçekleşen Avrasya Pencere Fuarı'na katılan katlanır cam sistemleri markası BKS, ürünlerini tanıttı. Fuara BKS Katlanır Cam Sistemleri kurucusu İdris Songur, oğlu Göktan Songur ve marka yüzü olan oyuncu Nuri Alço da katıldı.

PANDEMİDE BALKONLARIN KAPATILMASI İHTİYAÇ OLDU

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan İdris Songur, "Yakın geçmişe baktığımızda sektörde sadece ithal ürünler hakimdi. Oysa günümüzde yerli ve milli bir firma olarak 3 binden fazla bayimizle, dünyanın 73 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ciddi yatırımlar yaptık, ürün geliştirmeye, kaliteye ağırlık vererek dünya standartlarının üzerine çıktık" dedi.

Pandemide özellikle balkonların evdeki yaşam alanlarına "Son yıllarda gerek pandemi etkisi gerekse evlerin yaşam alanını arttırma gereksinimi balkonların kapatılması ihtiyacını doğurdu ve bu alanda talepleri arttırdı. İnsanlar yaşam alanlarına dahil ettikleri balkonlarında artık daha çok zaman geçiriyor. Binanın değerini de arttıran bu sistemler ısı, ışık yalıtımı sağlaması, kolay temizlenmesi sayesinde yaz-kış her mevsim kullanılabiliyor" dedi.

REKLAM YÜZÜ NURİ ALÇO'DAN TEKERLEKLİ SANDALYEDE MESAJ

Reklam yüzü olduğu BKS firmasının standı önünde tekerlekli sandalye üzerinde görüntülen Alço, "Hepimiz yarının engelli adayıyız" diyerek sosyal sorumluluk ve duyarlılık mesajı verdi. Alço, "Engelli vatandaşlarımız zaten hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar ve bizden çok daha fazla efor sarf etmeleri gerekiyor. Hayatı engelliler için kolaylaştıran tüm uygulamaları elimden geldiğince destekliyorum. Fuarda engelli vatandaşlarımız için sergilenen bazı yenilikçi ürünleri inceledim mesela 'Eşiksiz Cam Balkon Sistemi' adı verilen sistemi bizzat tekerlekli sandalye kullanarak test ettim, hiç engelle

karşılaşmadan rahatlıkla kapalı alanlara girip çıkılabiliyor gayet başarılı" diye konuştu.

Daha sonra Alço, fuara katılan hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.