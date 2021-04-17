Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı
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Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı

İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA - Haberler | Ekonomi

Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı Pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması ayakkabı tamircilerinin işini yarı yarıya azalttı Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını çoğu sektörü olduğu gibi ayakkabı tamircilerini de olumsuz etkiliyor.

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Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı

Pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlaması ayakkabı tamircilerinin işini yarı yarıya azalttı

TRABZON - Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını çoğu sektörü olduğu gibi ayakkabı tamircilerini de olumsuz etkiliyor.

Pandemiden dolayı özellikle yaşlı ve çocukların dışarı çıkmalarına getirilen kısıtlama, ayakkabı tamir işlerini olumsuz etkilediğini belirten ayakkabı tamircileri, işlerinin neredeyse yarı yarıya düştüğünü söylüyor.

Pandemi öncesi ayakkabı tamir işlerini yetiştiremediklerini şimdi ise tek tük müşteri geldiğini belirten tamirciler günde 1-2 saat ayakkabı tamiri yapabildiklerini belirtiyor.

Yaklaşık 20 yıldan beri Trabzon'da ayakkabı tamiri yapan Orhan Altuntaş, önceki işlerini mumla aradıklarını belirterek "Mesleğimde 20 yılımı doldurdum. Önceleri işlerimiz daha çoktu şimdi ise durgun, pek yok. Pandemi dolayısıyla çoğu vatandaş artık dışarı pek çıkmıyor. Yaşlılar daha çok gelirdi, onlarda dışarı çıkmayınca artık ayakkabı tamirine pek gelmiyor. Gençler ise ayakkabı tamirine pek yanaşmıyor. Müşterilerimizin çoğu öğrenciler diyebiliriz. Dolayısıyla öğrenci grubu bizi daha çok ayakta tutuyordu. Öğrenciler, çantasından ayakkabısına kadar tamir için bize gelirdi. Öğrenciler okula gidemeyince eskisi gibi park bahçelerde oynayıp ayakkabılarını eskitemeyince bizim sektörde de işler durdu. Öğrenciler en az haftada iki kez ayakkabısını tamire getirirdi bazen 1 gün arayla bile gelen olurdu. Bunun yanı sıra halı sahalarda kapalı olduğundan dolayı kramponlarını tamir için de pek gelen olmuyor. İşlerimiz yarı yarıya düştü eskisi gibi iş yok. Pandemiden önce akşama kadar ayakkabı tamiri yapardım, şimdi ise günde 1-2 saat çalışıyorum. İnşallah pandemi sona erer de eski işlerimize döneriz" diye konuştu.

Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı
Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı
Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı
Pandemi ayakkabı tamircilerinin de işlerini sekteye uğrattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KOCA

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