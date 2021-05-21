Pandemi Avrupa futboluna 8,7 milyar euro zarar verdi
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Pandemi Avrupa futboluna 8,7 milyar euro zarar verdi

Pandemi Avrupa futboluna 8,7 milyar euro zarar verdi
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

UEFA tarafından hazırlanan bir rapor, Avrupa'daki futbol kulüplerinin koronavirüs salgınından dolayı toplam 8,7 milyar euro zarara uğradığını ortaya koydu.

UEFA tarafından hazırlanan bir rapor, Avrupa'daki futbol kulüplerinin koronavirüs salgınından dolayı toplam 8,7 milyar euro zarara uğradığını ortaya koydu.Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa'daki profesyonel futbol kulüplerinin koronavirüs salgını sebebiyle tarihte görülmemiş büyüklükte bir maddi kayıp yaşadığını duyurdu. UEFA'nın konuyla ilgili raporuna göre, ulusal birinci liglerdeki takımlar pandemi döneminde bugüne dek 7,2 milyar euro zarar etti. Alt liglerdeki profesyonel takımların toplam maddi kaybı ise 1,5 milyar euro oldu.

"Pandemi özellikle gelirini büyük ölçüde tribüne gelen seyircilerden elde eden kulüpleri etkiledi" ifadesi kullanılan raporda, yapılamayan bilet satışlarının yaklaşık 4 milyar euro, sponsorların çekilmesi ile 2,7 milyar euro ve yayın haklarından da 1,4 milyar euro kaybedildiği bildirildi.

Her hafta 85 milyon euro gelir kaybı

Söz konusu rapora göre, maçlara seyirci alınmaması sebebiyle yapılamayan bilet satışlarından dolayı kulüpler her hafta toplam 85 milyon euro gelir kaybına uğruyor. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana alınan önlemler nedeniyle tribünlere gelemeyen seyirci sayısının da yaklaşık 210 milyon kişi olduğu belirtiliyor.

UEFA, yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle 2020 senesinin başından bu yana 24 ülkeden 15 birinci ve 37 ikinci lig takımının ya mücadele ettiği ligden çekildiği, ya ilgili federasyon tarafından ligden atıldığı veya bir iflas sürecine girdiğini duyurdu.

SID/ ET,EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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