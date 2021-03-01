Pandemi Alman ekonomisini 2025'e kadar etkileyecek

Yapılan bir araştırma, Alman ekonomisinin en az 2025 yılına kadar pandeminin etkilerini hissedeceğine işaret ediyor.

Yapılan bir araştırma, Alman ekonomisinin en az 2025 yılına kadar pandeminin etkilerini hissedeceğine işaret ediyor.Almanya'da İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları, Alman ekonomisinin 2025 yılına kadar koronavirüs pandemisinin etkilerini hissedeceğini, hatta bu etkinin daha da uzun sürmesinin muhtemel olduğunu ortaya koydu.

Araştırma raporunu yazan uzmanlardan Enzo Weber, önümüzdeki beş yılda korona krizi nedeniyle ekonominin yüzde 0,6 daralmasının beklendiğini söyledi.

Weber, istihdam piyasasında ise 2025 yılına kadar 200 bin kişi civarında azalma olacağı öngörüsünde bulundu. İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün araştırmasına göre, bu süreçte pandemi nedeniyle 500 bin iş kaybı olurken 300 bin de yeni iş fırsatı doğacak.

Bazı sektörler olumlu etkilenecek

Nürnberg merkezli enstitü, pandeminin uzun vadeli etkilerinin özellikle perakende, ticari hizmet, konaklama, ulaşım ve havacılık sektörlerini vuracağını belirtti.

Buna karşın bilişim, kamu hizmetleri ve tıbbi ürün sektörlerinde olumlu etkiler bekleniyor.

Pandeminin "dönüştürücü resesyona" sebep olduğunu belirten Weber, krizden çıkış yolu olarak meslek eğitimi ve yeni pozisyonlar yaratılmasına odaklanılması için çağrıda bulundu.

dpa/CÖ,JD

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Kaynak: Deutsche Welle