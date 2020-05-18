Pandemi, aile içinde şiddet vakalarına neden oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemi, aile içinde şiddet vakalarına neden oluyor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi dönemi ile birlikte insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmeye başladığını belirterek, bu durumun da aile içinde şiddet vakalarına neden olduğunu bildirdi.

Pandemi, aile içinde şiddet vakalarına neden oluyor
18.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:40

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi dönemi ile birlikte insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmeye başladığını belirterek, bu durumun da aile içinde şiddet vakalarına neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, aile içi iletişime yönelik tavsiye ve önerilerde bulundu. Tarhan, pandemiye yönelik alınan önlemler nedeniyle insanların eve kapanmasına bağlı aile içi şiddet vakalarının yaşanmasının nedeninin aile içerisindeki krizin uzantıları olduğunu belirtti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında evde kalan insanlarda aile içi şiddet vakalarının yaşandığını ifade eden Tarhan, "Sosyal mesafe nedeniyle sosyal izolasyon oldu. Sosyal izolasyon ile birlikte zaman zaman hatalı bir şekilde psikolojik izolasyon da oldu. Psikolojik uzaklaşma ve yabancılaşmalar yaşandı. İnsan kendine yabancılaştı, içine kapandı. Korku ortaya çıktı, korkunun ortaya çıkması ile güven zayıflamaları oldu ve bunun sonucunda tartışmalar çıktı. Ses tonlarının yükselmesi, aile içi tartışmalar, aile içi şiddete varan olaylar yaşanmaya başladı. Bütün bunlar aile içerisindeki krizin uzantılarıdır." ifadesine yer verdi.

Tarhan, Çin'de gerçekleştirilen araştırmalarda boşanmalarının arttığının istatiksel olarak görüldüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"ABD'de intihar olgularının artığı, silah satışının on misli arttığı aynı zamanda dini içerikli web sitelere ziyaretin artığı da görülüyor. Böyle bir durumda pandeminin psikolojik ve iletişim boyutu arz etmeye başladı. Pandemi virüs pandemisi ama artık literatüre koronafobi olarak ve anksiyete pandemisi tanımı ile de yani kaygı bozukluğu pandemisi olarak girdi. Kaygı bozukluğu en çok insan ve insan ilişkilerinin yoğun olduğu aile içi ilişkileri etkiliyor. Koronavirüs günlerinde, krizin getirdiği tehlikelerin yanı sıra aynı zamanda fırsatlar da var. Biz sadece tehlike boyutuna odaklanırsak kaygımız daha çok artar."

Aile içi iletişimde sağlıklı bir yol izleyebilmek için bugüne kadar süregelen yöntemin değiştirilmesi gerektiğini öneren Tarhan, şunları kaydetti:

"A planımız işe yaramıyorsa B planımızı uygulamalıyız. Birbirini düzeltmeye çalışan ilişkiler, ego-güç savaşları yerine aile içi iletişimde eşimizin olumlu ve iyi taraflarını görüp, ilişki kurmalıyız. Böylece sevgi artmaya başlar. İyi niyet ve sevgi varsa aile içerisinde çözüm vardır. Amerika'da FaceCovid isimiyle yayınlanan bir kitapta yer alan iki önemli kavram var. Bunlardan biri şefkat kavramı. Şefkat sevgiden daha büyük çünkü karşılıksız ve şartsız sevgi var. Şefkati ailede daha çok kullanmak gerekir. İkinci kavram ise nezaket kavramı... Aile içi ilişkilerde yakın ilişkilerde yaşantılarda nezaketi kullanmak gerekli. Nezaket kavramı, saygıdan daha büyük ve daha yüksek bir duygudur. Nezaketi daha çok canlandıralım. Bu iki kavramı eşimle çocuklarımla daha çok kullanacağım diye kendi kendimize etiketlersek bu iletişimimize yansıyacaktır."

Tarhan, eşlerin kusurları düzeltmek yerine takdir, övgü, onay sözcüklerini kullanmasının daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini anımsatarak, "Çocuklarımızla ilişkilerde de pozitif disiplin önemli. Buyurgan yaklaşım değil. Çocuğa şunu yap bunu yapma tarzında bir yaklaşım değil, çocuğu karşımıza alıp düzeltmek değil, çocuklarımızı yanımıza alıp ilerlemek, onunla birlikte zaman geçirmek, onunla birlikte kitap okumak, onunla birlikte televizyondaki bir programı paylaşmak. Onunla yanlışı da doğruyu da konuşabildiğiniz bir yol arkadaşı olabilmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Sezen Aksu Türkan Şoray Michael Jackson
Spor Hasan Şaş Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Instagram İngiltere
Şu an buradasınız: Pandemi, aile içinde şiddet vakalarına neden oluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 15:40:02. #1.15#
title