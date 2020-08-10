Pandami öncesi ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor
Kilis'ten, Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.
10.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:47
Kilis'ten, Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.
Pandemi döneminden önce Ramazan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için mart ayı içerisinde 3 bin kişi ülkesine gitmişti. Ülkelerine gittikleri sürede sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Suriyeliler'in ülkelerine gidişleri durdurulmuştu. Bu süreçte ülkesine gitmiş olan 3 bin Suriyeli'nin gelişleri devam ediyor. - KİLİS
Kaynak: İHA