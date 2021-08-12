Pandaların oyunu ilgi topladı

- Pandaların oyunu ilgi topladı Çin'de 3 sevimli pandanın güneşin altındaki birbiriyle oyunu ilgi topladı.

- Pandaların oyunu ilgi topladı

PEKİN - Çin'de 3 sevimli pandanın güneşin altındaki birbiriyle oyunu ilgi topladı.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan Qinling Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi'ndeki üç panda yavrusu güneşin atlında oyun oynadı. Qin Xiu, Qin Yun ve Qin Hua adlı pandaların oyunu büyük ilgi topladı. Üç sevimli panda dakikalarca birbirleriyle oynayarak eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı