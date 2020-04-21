'Panda' adlı kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu
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Panda, Sağlık

'Panda' adlı kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu

Veteriner hekim Hande Mutlu, böbrek yetmezliği nedeniyle üre ve kreatin değerleri çok yüksek olan 'Panda' isimli 3 yaşındaki kediye kök hücre tedavisi uyguladı.

21.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:25
'Panda' adlı kedi böbrek naklinden kök hücreyle kurtuldu

Veteriner hekim Hande Mutlu, böbrek yetmezliği nedeniyle üre ve kreatin değerleri çok yüksek olan 'Panda' isimli 3 yaşındaki kediye kök hücre tedavisi uyguladı. Tedavide başarı oranının yüzde 90 olduğunu söyleyen Mutlu, kök hücreyle hasarlı dokuyu yenileyip iyileşme sürecini hızlandırdıklarını dile getirdi.

Böbrek yetmezliği rahatsızlığıyla veteriner hekim Hande Mutlu'ya getirilen 3 yaşındaki 'Panda' isimli kediye, nadir uygulanan kök hücre tedavisi yapıldı. Böbrek nakline gerek kalmadan sağlığına kavuşan 'Panda'ya, Tekgen firmasına bağlı Vetstem tarafından özel olarak getirilen kök hücreler, Mutlu'nun kliniğinde damardan iğne yardımıyla 10 dakikalık bir operasyonla nakledildi.

KEDİ VE KÖPEKLERDE UYGULANIYOR

Kök hücrenin bozulan dokuları yenilediğini belirten Mutlu, "Organ ve dokuları oluşturan hücrelere kök hücre diyoruz. Bu hücreler kendi kendini yenileyebiliyor. Kök hücre, vücutta bozulmanın olduğu her yeri yenileme özelliğine sahip. Kedi ve köpeklerde bozulmaya başlayın organlarda veya bazı hastalıklarda kök hücre tedavisi uygulayarak iyileşmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR?

Birçok hastalıkta bu yöntemi kullandıklarını aktaran Mutlu, "Kök hücre tedavisinin yenileme etkisi var. Bozulmaya veya ölmeye yüz tutmuş hücrelerin tekrar yenilenmesini sağlıyor. Kök hücre tedavisini, kaynamayan kırıklarda, kireçlenmede, otoimmün hastalıklarda, sebebi olmayan kaşıntılarda, diyabette, karaciğer, böbrek yetmezliğinde ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanıyoruz. Böylece iyileşme sürecini hızlandırıyoruz" diye konuştu.

Normal tedaviyi hiçbir zaman kesmeden kök hücre tedavisi uyguladıklarını belirten Mutlu, "Böbrek yetmezliği hastalığında böbrekteki hücrelerin birçoğu bozulmuş oluyor. Kalan hücrelerin kendini yenileyebilmesi için kök hücreyi uyguluyoruz. Hızlı iyileşiyor ve hayvan geri kalan ömrünü daha kaliteli ve sağlıklı geçiyor" ifadelerini kullandı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 90  

Hayvanlarda kök hücre tedavisinin yeni bir uygulama olduğunu söyleyen Hande Mutlu, "Başarı oranımız yüzde 90. Kedi ağırlıklı olmak üzere 30 hayvana uyguladım. Hayvan sahiplerine tedavi öncesi her şeyi anlatıyoruz, iyileşmeyi hızlandıracağımızı söylüyoruz. Hem hasta kedinin sağlıklı kök hücresini alıp, tedavide kullanıyoruz hem de başka bir kediden alıp hasta kediye uyguluyoruz. Herhangi bir doku uyuşmazlığı söz konusu değil çünkü kök hücreyi yağ dokusundan alıyoruz" dedi.

İYİLEŞME SÜRESİNİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR

Herhangi bir kırık olduğunda hayvanın yaşına, türüne ve bağışıklık sistemine bağlı olarak iyileşmenin 2-3 ay sürdürdüğünü belirten Mutlu, "Kök hücre tedavisiyle iyileşmeyi yarı yarıya öne çekiyoruz. Böbrek yetmezliğinde parametreleri düşürmek çok uzun zaman alıyor, kök hücre tedavisiyle iyileşmesi hızlanıyor ve semptomları 20 günde normale dönüyor" diye konuştu.

'PANDA'NIN BAŞKA BİR RAHATSIZLIĞI YOK

'Panda'da böbrek yetmezliği olduğunu anlatan Mutlu, "Üre ve kreatin değerleri çok yüksek. Genel durumu da çok iyi değildi. Yapılan tedaviyle beraber kök hücreyi uyguladık. Kedi 3 yaşında, başka herhangi bir rahatsızlığı yok" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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