Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
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Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada pancar yüklü kamyon devrildi.

14.12.2019 00:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:32
Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada pancar yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Halil Ö. idaresindeki 26 FT 088 plakalı pancar yüklü kamyon yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Yaralı sürücü devrilen kamyondan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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