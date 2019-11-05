Pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralı

Pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralı

05.11.2019 11:27
Pancar yüklü kamyon devrildi 1 yaralı
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et