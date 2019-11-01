Pancar üreticisinin 400 bin ton ürünü tarlada alımı bekliyor

01.11.2019 14:08

Karaman'da pancar üreticilerini ve pancar kantarlarını ziyaret eden Karaman Ziraat Odası (KZO) Başkanı Mehmet Bayram pancar üreticilerinin sorunlarını dinledi.

Pancar üreticilerinin sorunlarını bildiklerini ve çözümü için uğraş verdiklerini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Bayram, pancar alım kampanyasının başlamasıyla başlayan sorunların bir türlü bitmediğini söyledi.

Bayram, "Özellikle bazı kantarların geç açılması, erken açılan kantarlarda pancar gönderilen fabrikalarının düzenli alım yapmaması, kasım ayı gelmesine rağmen serbest söküme geçilmemesi, üreticiye büyük sıkıntı yaşatmıştır." dedi.

Bugün itibarı ile arazide 400 bin ton pancar olduğunu ve üreticinin canından bezmiş durumda olduğunu belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm bu sıkıntıları milletvekillerimiz Sayın Recep Şeker ve Sayın Selman Oğuzhan Eser'e iletiyoruz ve çözüme ulaşıyoruz. Fakat hem milletvekillerimiz hem de bizlerin tüm çaba ve gayretleri ile çözülen sorunlar, kurumlardaki yetkililerin sorumluluk almaması ve tecrübeli personelin olmaması neticesinde istenilen seviyeye ulaşamamaktadır.

Önümüz kara kış, üreticimiz tedirgin ve pancar yerlerine hububat ekimi yapılacak. Bu alım politikaları günlük kotalarla yaklaşık 60 gün sürer, tabi hava hiç yağmaz ise. Ama soğukların ve yağışların gün geçtikçe artacağı kış mevsimine giriyoruz. Umarım Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu fiyatlarla yüzü gülen ama tarihinde yaşamadığı zorlukları çeken pancar üreticimizin sesini Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ve Ereğli Fabrika Müdürlüğü yetkilileri duyarlar."

Kaynak: AA