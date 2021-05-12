Pancar toplayan kadın hayatını kaybetti
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Pancar toplayan kadın hayatını kaybetti

Pancar toplayan kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Hakkari'de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Olay kent merkezine bağlı Ördekli köyünde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde Sikal Temel adlı kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Tepeden yaklaşık 30 metre yuvarlanan Temel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirilen Temel'in cenazesinin Ördekli köyünde toprağa verileceği öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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