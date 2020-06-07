Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı
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Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı

Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandıHAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Selim Dayan (54), ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı
07.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:17

Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Selim Dayan (54), ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Dayan, hastanede tadaviye alındıKent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ndeki yaylaya dün akşam saatlerinde pancar toplamaya giden 10 çocuk babası Selim Dayan, bir anda dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü. Ayağı kırılan Dayan, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışmaları sonucu Dayan, bulunduğu yerden kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Dayan, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.  


Kaynak: DHA

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