Pancar toplarken kayalıklarda mahsur kalan kişi 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Pancar toplarken kayalıklarda mahsur kalan kişi 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Pancar toplarken kayalıklarda mahsur kalan kişi 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
04.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 04.05.2020 18:12

Hakkari'de pancar topladığı sırada ayağı burkulan ve kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari'de pancar topladığı sırada ayağı burkulan ve kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, pancar toplamak için sabah Depin mevkisindeki kayalık bölgeye giden Süleyman Kurt, pancar topladığı sırada dengesini kaybederek düşmesi sonucu ayağı burkularak mahsur kaldı.

Kurt'un 112 Acil Çağrı Hattını arayarak yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgenin sarp ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle güçlükle kayalıklara çıkan ekipler, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz'in koordinesinde Kurt'un bulunduğu noktaya ulaştı.

Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi Başkanı Hacı Tansu'nun da destek verdiği çalışmalarda sedye ile alınan Kurt, yaklaşık 6 saatlik zorlu mücadelenin ardından ambulansa ulaştırılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt'un bulunduğu bölgede pancar toplayan vatandaşlardan Şahin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabahleyin ayrı gruplar halinde pancar toplamaya çıktıklarını söyledi.

Ayrı yollardan dağa çıktıklarını belirten Kaya, "Onlar yukarı tırmanırken birinin ayağı burkulmuş. Yanındaki arkadaşı da onu taşıyamadığı için bizden yardım istedi. Biz de gittik ayağı burkulmuştu. Biraz aşağıya getirmeye çalıştık. Ondan sonra AFAD, UMKE, asker, sağlıkçılar gelip yardımcı oldu ve aşağıya indirdiler. Hepsine teşekkür ederiz. " dedi.

Pancar toplarken kayalıklarda mahsur kalan kişi 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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