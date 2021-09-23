Pancar OSB'de itfaiye istasyonun temeli atıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pancar OSB'de itfaiye istasyonun temeli atıldı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Pancar OSB'de itfaiye istasyonun temeli atıldı

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesinde ( Pancar OSB) itfaiye istasyonunun temeli törenle atıldı.

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesinde ( Pancar Osb ) itfaiye istasyonunun temeli törenle atıldı.

Torbalı Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlüsoy, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, itfaiye istasyonunun yıl sonuna kadar hazır olacağını söyledi.

Pancar OSB'de bulunan iki eksikten birinin tamamlanacağını ifade eden Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"Bizim OSB olarak iki sorunumuz vardı. Biri olası bir olaya müdahale edecek olan itfaiye istasyonu, diğeri ise otoban bağlantı çıkışıydı. Otoban çıkışı için gerekli izinleri aldık. İmarda yaşanan sorunların çözülmesiyle de bu talebimiz yerine gelecek. İtfaiye istasyonu için de gerekli adımı attık. Göreve geldikten hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine 'Tesisi biz yapıp, size devredelim' teklifiyle gittik. Teklifimiz kabul edildi. 4 aracın kalabileceği itfaiye istasyonumuz yıl sonuna kadar hazır olacak. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak olan bu istasyon sadece OSB'ye değil yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu bölgeye de hizmet verecek."

Pancar OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı ve Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun da katıldı.

Pancar, Yazıbaşı, Ayrancılar ve bölgedeki sanayi kuruluşlarında olası bir yangında müdahale edebilecek ekiplerin konuşlanacağı itfaiye binasının, Pancar OSB tarafından yaptırıldığı belirtildi. Hizmet binasının 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulacağı ve proje maliyetinin 5 milyon lira olması öngörülüyor. İtfaiye istasyonu tamamlandıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilecek.

Pancar OSB'de itfaiye istasyonun temeli atıldı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı

İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Herkesin gözü önünde kendini ateşe veren adam feci şekilde yandı

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Balotelli Fatih Terim Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pancar OSB'de itfaiye istasyonun temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:57:36. #1.12#