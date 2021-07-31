Pancar motoru için pet şişeyle benzin alınca polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pancar motoru için pet şişeyle benzin alınca polisi alarma geçirdi

Pancar motoru için pet şişeyle benzin alınca polisi alarma geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da tarla sulamak için pancar motoruna pet şişeyle benzin alan çiftçi genç polisi alarma geçirdi.

Bursa'da tarla sulamak için pancar motoruna pet şişeyle benzin alan çiftçi genç polisi alarma geçirdi.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, bir genç motosikletle benzinliğe geldi. Pompacıdan pet şişelere benzin doldurmasını isteyen ve motorunun plakası çamurla kapalı olan genç hemen polise bildirildi. Ekipler teyakkuza geçerek 16 NN plakasının son rakam kısmı çamurla kapalı olan motorun ve üstündeki gencin peşine düştü. Kısa sürede şahısı bulan polis ekipleri, yapılan incelemede motorun Sulama Kooperatifine ait olduğunu tespit etti. Gencin benzini ise tarım arazilerini sulamak için pancar motorunda kullanmak üzere aldığı anlaşıldı.

Polis ekipleri son günlerde çıkan yangınlarla ilgili vatandaşın ve özellikle benzinlik çalışanlarının daha hassas olması gerektiğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi
Korkunç olay! Balkona çıkan genç, kafasına dayadığı silahla intihar etti
Korkunç olay! Balkona çıkan genç, kafasına dayadığı silahla intihar etti
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Oğulcan Engin
Spor Diego Can Bartu Metin Oktay Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pancar motoru için pet şişeyle benzin alınca polisi alarma geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:20:15. #1.16#

title