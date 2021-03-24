Pancar bedelleri 25 Mart'ta ödenmeye başlıyor
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Pancar bedelleri 25 Mart'ta ödenmeye başlıyor

24.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:59
Pancar bedelleri 25 Mart'ta ödenmeye başlıyor

Malatya Şeker Fabrikası tarafından alınan pancarların kalan 132 milyon 200 bin TL'lik ödemesi, 25 Mart'ta başlayacak.

Malatya Şeker Fabrikası tarafından alınan pancarların kalan 132 milyon 200 bin TL'lik ödemesi, 25 Mart'ta başlayacak.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun yazılı bir açıklama yaparak, 2020 yılında çiftçilerden satın alınan 97 bin ton pancarın bedelinin 25 Mart'ta pancar üreticilerinin hesaplarına yatırılacağını ifade ederek, "Malatya Şeker Fabrikası 2020 yılında çiftçilerimizden satın alınan 597 bin ton pancar bedeli tutarı 191 milyon 548 bin lira olup, bedel ödemesine 25 Mart tarihi itibariyle başlanacaktır. Çiftçilerimize 2020 yılında 59 milyon 378 bin lira avans olarak ödenmiş olup, ödenecek net pancar bedeli 132 milyon 200 bin liradır" dedi.

Altun, iller itibariyle ödeme durumunu şöyle belirtti:

"Malatya 35 milyon 200 bin TL, Adıyaman 3 milyon 500 bin TL, Sivas 34 milyon 700 bin TL, Şanlıurfa 28 milyon 100 bin, Gaziantep 24 milyon 400 bin TL, ve Kahramanmaraş 6 milyon 300 bin TL olmak üzere toplam 132 milyon 200 bin TL." - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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