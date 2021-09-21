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Pancar alımları törenle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Pancar alımları törenle başladı

2021-2022 Yılı Pancar Alım Kampanyası kapsamında 89'uncu pancar alım sezonu,Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törenle başladı.

2021-2022 Yılı Pancar Alım Kampanyası kapsamında 89'uncu pancar alım sezonu,

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törenle başladı.

Binlerce çiftçinin uzun zamandır beklediği şeker pancarının alımları fabrika bahçesinde düzenlenen törenle başlatıldı. 2021-2022 Yılı Pancar Alım Kampanyası'nın açılış törenine TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, diğer ilçe belediye başkanları, Odunpazarı ve Tepebaşı ziraat odalarının başkanları, Eskişehir Pancar Ekiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ünal ve çiftçiler katıldı.

Protokol üyelerinin yaptıkları konuşmaların ardından bazı çiftçilere hediyeler verildi. Kurdele kesilerek yapılan temsili açılışın ardından TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan ve beraberindeki protokol üyeleri gelen ilk pancar yüklü aracın kantarda ölçümünü yaptıktan sonra tesisi gezdi. Protokol üyelerinin tesiste yaptıkları genel incelemenin ardından tören sona erdi.

Çiftçi fiyatlardan memnun değil

Yüzlerce çiftçinin ilk mahsullerini kamyona yükleyip getirdiği törende, buruk bir sevinç vardı. Çiftçiler ürünlerini satacak olmanın mutluluğunu yaşarken, fiyatlardan da şikayet etti. Alım fiyatlarının düşük, maliyetlerin yüksek olduğunu belirten çiftçiler, dört gözle iyileştirme bekliyor.

İlk mahsullerini satmak için kamyonuna yükleyen ve şeker fabrikasına getiren Öner Şahan, önümüzdeki yıllarda şeker pancarı ekecek çiftçi bulunamayacağını söyledi. Kuraklığın yanı sıra yüksek maliyetlerin çiftçinin belini büktüğünü söyleyen Şahan, "Bu sene kuraklık nedeniyle pancarlar zayıf. Her seneye göre verim biraz daha düşük. Uzun zaman sonra kazanacağız ama maliyetler çok yüksek. Şu anki verilen fiyat çiftçiyi memnun etmedi. Bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda pancar üreticisi bulamayacaklar. Ben aşağı yukarı 35 ton getirdim, ama verim düşük. Maliyetler yüksek olduğu için çiftçi ekimi azaltacak. Belki de çoğu bırakacak" ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin işi çok zor"

Beklenen pancar alımları başladığı için mutlu olduğunu, fakat taban fiyatın düşük olduğunu dile getiren Ahmet Hakkı Akın, "Çok güzel bereketli bir gün, ama taban fiyatı çok düşük. Şu anda kurtarmaz. Çiftçinin işi çok zor. Verimlerde düşük. Çiftçilerimizin yüzde 90'ı kotayı doldurması çok zor" şeklinde konuştu.

"Sevinçliyiz ve mutluyuz"

Alımların başlamasının sevindirdiğini fakat fiyatların daha yüksek olması gerektiğini söyleyen Ayhan Özdal ise şunları söyledi:

"Çiftçiye hayırlı uğurlu olsun. Sevinçliyiz ve mutluyuz. Bereketli olsun inşallah. Fiyatlar biraz iyileşti, ama hala ucuz. Biraz daha artması lazım." - ESKİŞEHİR

Pancar alımları törenle başladı

Pancar alımları törenle başladı

Pancar alımları törenle başladı

Pancar alımları törenle başladı

Pancar alımları törenle başladı

Pancar alımları törenle başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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