Panathinaikos-Zalgiris maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Panathinaikos-Zalgiris maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Panathinaikos-Zalgiris maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanması gereken Panathinaikos-Zalgiris karşılaşması, Yunanistan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın oynanması gereken Panathinaikos-Zalgiris karşılaşması, Yunanistan'daki olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan hükümetinin Atina'da devam eden elverişsiz hava koşulları sebebiyle aldığı acil önlemler yüzünden Panathinaikos ile Zalgiris arasındaki 18. hafta maçının yarın oynanamayacağı belirtildi.

Müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Bu kararla Panathinaikos-Zalgiris mücadelesi, ikinci kez ertelenmiş oldu. Daha önce 30 Aralık'ta yapılması planlanan karşılaşma, Panathinaikos'taki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilmişti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Yunanistan, basketbol, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title