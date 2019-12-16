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Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yapılan Olympiakos maçındaki güvenlik problemleri nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldı.

16.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:30
Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko maçını seyircisiz oynayacak

Yunanistan'ın Basketbol Takımı, THY Ligi'nin 12. haftasında yapılan Olympiakos maçındaki güvenlik problemleri nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Panathinaikos'un 6 Aralık'ta ağırladığı Olympiakos'u 99-93 yendiği maçta yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, taraftarlarının salona meşaleyle girmesi ve rakip takıma karşı saygısız davranışları sebebiyle bir maç seyircisiz oynama cezası aldığı belirtildi.

Ayrıca Panathinaikos'a 54 bin 1 avro para cezası verildiği kaydedildi.

Bu kararla Panathinaikos, 14. haftada yarın oynanacak Fenerbahçe Beko maçına seyircisinden yoksun çıkacak.

Kaynak: AA
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