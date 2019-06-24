Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi.

Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li Rick Pitino'dan boşalan başantrenörlük görevi için Yunan Pedoulakis ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce 2012-2014 ve 2016 yıllarında da Panathinaikos'ta görev yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla bir lig ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA
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