Panathinaikos, Lefteris Bochoridis'i transfer etti Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunan ekibi Panathinaikos, 26 yaşındaki basketbolcu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Panathinaikos, bu kapsamda eski basketbolcusu Lefteris Bochoridis ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bochoridis, 2014-2017 yılları arasında da Atina ekibinin forması giymişti.

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

(Oğuzhan Or/İHA)

Kaynak: İHA