Panathinaikos, Howard Sant-Roos'u transfer etti
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Panathinaikos, Howard Sant-Roos'u transfer etti

Yunan ekibi Panathinaikos, Kübalı basketbolcu Howard Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Panathinaikos, Howard Sant-Roos'u transfer etti
21.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:35

Yunan ekibi Panathinaikos, Kübalı basketbolcu Howard Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

THY Euroleague takımlarından Panathinaikos, yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yunan temsilcisi, son olarak kadrosuna Kübalı basketbolcu Howard Sant-Roos'u kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sant-Roos ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Son olarak CSKA Moskova'da oynayan 29 yaşındaki basketbolcu, Euroleague'de bu sezon 10 maçta 5.5 sayı, 2.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Sant-Roos, 2017-2018 sezonunda Darüşşakafa ile Eurocup şampiyonluğu yaşamıştı. Kübalı oyuncu kariyerinde AEK Atina Bernareggio, Broni, Casalpusterlengo, Braunschweig ve Nymburk'ta forma giydi.

Yunan temsilcisi kadrosuna geçen sezon Galatasaray'da oynayan Zach Auguste'u da dahil etmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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