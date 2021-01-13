Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

13.01.2021 13:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:17
Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Panathinaikos - Asvel Villeurbanne mücadelesi olacak. Peki Panathinaikos - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Panathinaikos - Asvel Villeurbanne saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Panathinaikos - Asvel Villeurbanne basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Panathinaikos - Asvel Villeurbanne ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

PANATHİNAİKOS - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.

PANATHİNAİKOS - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

PANATHİNAİKOS - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Olimpic Sports Center, Atina'da oynanacak.

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