Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 22:00 'da Panathinaikos - Asvel Villeurbanne mücadelesi olacak. Peki Panathinaikos - Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Panathinaikos - Asvel Villeurbanne saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Panathinaikos - Asvel Villeurbanne basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Panathinaikos - Asvel Villeurbanne ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
PANATHİNAİKOS - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 22:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 10'da başlayacak.
PANATHİNAİKOS - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Panathinaikos - Asvel Villeurbanne THY Euroleague maçı Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
PANATHİNAİKOS - ASVEL VİLLEURBANNE BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Olimpic Sports Center, Atina'da oynanacak.