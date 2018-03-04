Panasonic'in Dijital Dönüşüm Çözümleri

Panasonic Kurumsal Satış Müdürü Emre Taşman, Panasonic'in dijital dönüşüm çözümlerini Wise TV'ye anlattı.

"İşletmelerin saha operasyonlarında, zorlu koşullarda dijital dönüşüm anlamında ihtiyaçlarının karşılanmasındaki donanım ve bu donanım etrafında oluşan ekosisteme yönelik çözümler sunuyoruz" diyen Taşman, müşterilerin dijitalleşme sürecindeki dijital donanım yatırımlarında toplam sahip olma maliyetinin ön planda olmasının gerektiğini ifade etti.