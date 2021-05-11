Panasonic 2021 mali yılında 1,92 milyar dolar net kar hedefliyor

Japon elektronik üreticisi Panasonic Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yılda net karının yüzde 27,2 artışla 210 milyar yene (1,92 milyar dolar) çıkmasını bekliyor.

Japon elektronik üreticisi Panasonic Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yılda net karının yüzde 27,2 artışla 210 milyar yene (1,92 milyar dolar) çıkmasını bekliyor.

Osaka merkezli Japon firma, Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı bilançoları ile Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı beklentilerini açıkladı.

Buna göre 2020 mali yılında Panasonic'in net karı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisi sonucu yüzde 26,9 düşüşle 165,08 milyar yen (1,51 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Firma satışları son 25 yıldır ilk kez 7 trilyon yen (64,2 milyar dolar) seviyesinin alına inerek 6,70 trilyon (61,5 milyar dolar) seviyesine geriledi.

İşletme karı ise 258,6 milyar yene (2,37 milyar dolar) düştü.

Yarı iletken tedarik sıkıntısı

Kovid-19 salgının etkisinin azalacağını tahmin eden Panasonic Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında net karının yüzde 27,2 artışla 210 milyar yene (1,92 milyar dolar) çıkmasını bekliyor.

Bu kapsamda satışların yüzde 4,5 artışla yeniden 7 trilyon yen (64,2 milyar dolar) seviyesine, işletme karının yüzde 27,6 artışla 330 milyar yen (3 milyar dolar) çıkması hedefleniyor.

Panasonic Baş Mali İşler Yöneticisi (CFO) Umeda Hirokazu düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Bakır gibi yükselen ham madde fiyatları ile yarı iletken çip tedarik sıkıntısı dahil hesaba katıyoruz." dedi.

Otomobil bataryaları gibi kar marjı yüksek sektörlere yöneldiklerini kaydeden Umeda, Hindistan ve Vietnam'daki fabrikaları ile başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi tesislerinde televizyon üretimlerini durdurduklarını da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan