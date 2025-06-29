Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışan ülke hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

17. YÜZYILIN SONUNDA PANAMA'YI SÖMÜRGELEŞTİRMEYE ÇALIŞIP BAŞARISIZ OLAN VE BU SÜREÇTE YILLIK GELİRİNİN YAKLAŞIK YARISINI KAYBEDEREK FİNANSAL OLARAK İFLAS EDEN HANGİSİDİR?

A: Hollanda

B: Fransa

C: Meksika

D: İskoçya

Cevap : D