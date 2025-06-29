Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışan ülke hangisidir?

Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışan ülke hangisidir?
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

17. YÜZYILIN SONUNDA PANAMA'YI SÖMÜRGELEŞTİRMEYE ÇALIŞIP BAŞARISIZ OLAN VE BU SÜREÇTE YILLIK GELİRİNİN YAKLAŞIK YARISINI KAYBEDEREK FİNANSAL OLARAK İFLAS EDEN HANGİSİDİR?

A: Hollanda

B: Fransa

C: Meksika

D: İskoçya

Cevap : D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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