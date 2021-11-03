Panama Milli Günü Ankara'da kutlandı

ANKARA (AA) - Panama'nın Büyük Kolombiya'dan ayrılmasının 118. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da resepsiyon verildi.

Panama Büyükelçiliğinin de bulunduğu Ankara Portakal Çiçeği Rezidansta düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Panama'nın Ankara Büyükelçisi Mariela Sagel Rosas ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, Panama'nın başarılı bir şekilde hareketli ve güvenilir bir ekonomik sistem, finans ve lojistik altyapısı, serbest ticaret bölgeleri ve yatırımcı dostu bir ortam inşa ettiğini belirtti.

Panama'nın jeostratejik konumunun önemine vurgu yapan Büyükelçi Gümrükçü, "Panama'nın Türkiye'yle birçok ortak özelliği olduğuna inanıyoruz. Güzel bir ülkeye, canlı bir sosyal hayata, girişimci bir yatırım ortamına, güzel yemeklere, özgün bir coğrafi konuma sahibiz ve değerlerimize bağlıyız. Kıtaları ve denizleri birleştiriyoruz. Merkezi bir konumda olmak bize farklı bir sorumluluk yüklüyor. Ülkelerimiz arasında binlerce kilometre bulunsa da işte bu yüzden birbirimizle iyi geçiniyoruz." dedi.

Gümrükçü, iki ülkenin karşılıklı ticaretinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen arttığını ve 200 milyon dolar seviyesini aştığını vurgulayarak karşılıklı yatırımların arttığına da dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bakan düzeyinde Panama'ya ilk ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Gümrükçü, "Bunun ötesinde Panama toplumuyla yeni ilişkiler de kuracağız. Sadece televizyon dizileriyle değil akademik alanda da öğrenci değişimleriyle, turizmle, insandan insana ilişkilerle ve Türk dili ve kültürünü tanıtan yeni programlarla yeni ilişkiler kuracağız." diye konuştu.

Gümrükçü, ortak çıkarlar doğrultusunda göç, sağlık, afet yönetimi gibi alanlarda da iş birliği iradesinin mevcut olduğuna işaret ederek "Daha da önemli olarak tarihi Kanal İstanbul projemiz için Panama'nın ve Panama kanalının tecrübeleri bizim için yol gösterici olacaktır." ifadesini kullandı.

"Türkiye ve Panama denizleri ve kıtaları birleştiriyor"

Panama'nın Ankara Büyükelçisi Rosas da konuşmasında Türkiye ile Panama'nın ortak özelliklerine değinerek "İki ülke de denizleri ve kıtaları birleştiriyor. İki ülke de hava yolları açısından bir merkez konumunda." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Panama seferinin haftanın her günü gerçekleştiğini hatırlatan Rosas, Panama milli hava yolu şirketi COPA ile THY arasındaki iş birliğine de değindi.

İki ülke ilişkilerinin dostluk ve güven zemininde geliştiğini anlatan Rosas, "Türkiye'de Panama, Panama kanalıyla tanıyor. İnşasına Fransızlar tarafından başlanan ve Amerikalıların bitirdiği kanal, yıllarca Amerika tarafından yönetildi ve ülkemiz içinde bir Amerikan yönetimi kuruldu. 1977'de imzalanan anlaşmayla kanal, Panamalılara devredildi. Bu süreçte, kanalın tek bir kurşun atmadan Panama'ya devredilmesine destek veren tüm ülkelere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rosas, salgın nedeniyle bir süre kapatılan Panama kanalından geçişlerin bu yıl 2020'ye göre yüzde 5, 2019'a göre ise yüzde 10 arttığını da sözlerine ekledi.

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