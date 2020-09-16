Panama'da valinin arabasında 79 paket uyuşturucu çıktı
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BBC

Panama'da valinin arabasında 79 paket uyuşturucu çıktı

Panama'nın kuzeydoğusundaki Guna Yala eyaletinin valisi Erick Martelo'nun aracında 79 paket uyuşturucu bulundu.

Panama'da valinin arabasında 79 paket uyuşturucu çıktı
16.09.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:57

Panama'nın kuzeydoğusundaki Guna Yala eyaletinin valisi Erick Martelo'nun aracında 79 paket uyuşturucu bulundu.

Bir ihbar sonucu dün sabahın erken saatlerinde barikatta durdurulan Martelo ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. Vali görevden alındı.

Polisin açıklamasında uyuşturucuların koltukların altında bulunduğu belirtildi.

'Hoşgörü yok'

Panama Devlet Başkanı Nito Cortizo, Twitter hesabında "Valinin derhal görevden alınması talimatını verdim. Tüm kamu görevlilerin uyması gereken etik kurallara aykırı davranışlara müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Erick Martelo ya da temsilcileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Panama'nın Karayipler kıyılarındaki Guna Yala'da yerli Guna halkı yaşıyor.

Eyaletin güneydeki Kolombiya sınırı ve uzun kıyıları uzun bir süredir kuzeye uyuşturucu sevkiyatı için kullanılıyor.

BBC
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