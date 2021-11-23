Panama'da üç tondan fazla kokain ele geçirildi

Orta Amerika ülkesi Panama'da, Avrupa ve Afrika'ya gitmek üzere olan konteynerlerde 3 ton 267 kilo kokain ele geçirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, Panama güvenlik güçleri, Colon eyaletine bağlı limandaki Panama Kanalı girişinde, iki konteynere gizlenmiş uyuşturucu paketleri ele geçirdi.

Yetkililer, Avrupa ve Afrika'ya götürülmek istenen 3 ton 267 kilo kokaine güvenlik güçlerince el konulduğunu bildirdi.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucunun transit ülkesi olarak kullanılan Panama'da, yılbaşından bu yana yapılan aramalarda 98,6 ton uyuşturucu ele geçirilirken bu rakamın geçen yıl 84,87 ton olduğu kaydedildi.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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