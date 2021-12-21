Panama'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Panama'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi

Panama'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, ülkeye 8 Aralık'ta Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 50 yaşındaki erkek bir hastada omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

Hastanın temas ettiği 6 kişiyle karantinaya alındığını belirten Sucre, "Daha fazla vaka varmış gibi tetikte olmalıyız. Önlemlerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sucre, omicron varyantının ülkede görülmesi nedeniyle şimdilik kısıtlayıcı tedbirleri uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Panama'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 7 bin 398 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 483 bin 386 kişi olarak kayıtlara geçti.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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