Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu - Haberler
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Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Panama'da göçmen olduğu sanılan 9 kişinin cesedi bulundu

Panama'nın Kolombiya sınırı yakınlarında, göçmen olduğundan şüphelenilen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Panama'nın Kolombiya sınırı yakınlarında, göçmen olduğundan şüphelenilen 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Darien Bölge Savcılığının verdiği bilgilere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 9 ceset, Embera Wounaan bölgesindeki Tuqueza ve Canaan Membrillo nehirleri yakınlarında bulundu.

Başsavcı Julio Vergara, cesetlerin, şiddetli yağmur nedeniyle sürüklenerek kaybolan göçmenlere ait olabileceğine inandığını ifade etti.

Savcılık ofisi, ulaşılan cesetlerin kimlik bilgilerine dair herhangi belgenin bulunmadığını belirtti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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