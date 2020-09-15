Panama'da dini bir tarikatla bağlantılandırılan toplu mezar bulundu
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BBC

Panama'da dini bir tarikatla bağlantılandırılan toplu mezar bulundu

Panama'da bir tarikat tarafından öldürüldüğü düşünülen insanlara ait kalıntıların olduğu bir toplu mezar bulundu.

Panama'da dini bir tarikatla bağlantılandırılan toplu mezar bulundu
15.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:35

Panama'da bir tarikat tarafından öldürüldüğü düşünülen insanlara ait kalıntıların olduğu bir toplu mezar bulundu. Polis toplu mezarla ilgili soruşturma başlattı.

Kurbanların, şiddet içeren "şeytan çıkarma ayinleri" gerçekleştirdiğine inanılan bir tarikatla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Savcı Azael Tugri, araştırmacıların toplu mezara ulaşmak için dağlarda 10 saat yürüyüş yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Tugri, "Ne şu anda mezarda bulunanların cinsiyetini ne de mezardaki insan sayısını belirlemek mümkün değil" dedi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kalıntıların Chiriquí eyaletindeki bir morga gönderildiği belirtildi.





Polis, "Yeni Işığın Tanrısı" adlı tarikatın lideri olduğu iddia edilen kişiyi, Ocak ayınca bulunan başka bir toplu mezarla bağlantılı olarak tutuklamıştı.

Savcılara göre, tarikatın tuttuğu üç köylünün kaçmasının ardından, mezarda hamile bir kadın, beş çocuğu ve bir gencin kalıntıları bulundu.

Polis kiliseye düzenlediği baskında, çıplak bir kadın ile palalar, bıçaklar ve törenle kurban edilmiş bir keçi bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, tarikatın köylüleri ele geçirdiği, dayak ve işkence içeren şeytan çıkarma ayinleri yaptığı belirtildi.

Dini grup tarafından rehin tutulan 15 kişi ise serbest bırakıldı.

BBC
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