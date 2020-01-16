Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu
Haberler » Güncel » Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu - Haber

Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu

Orta Amerika ülkesi Panama'da bir tarikata ait kampta 7 kişinin cesedi bulundu.

16.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:08
Panama'da bir tarikata ait kampta 7 ceset bulundu

ülkesi Panama'da bir tarikata ait kampta 7 kişinin cesedi bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada tarafından "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli bir tarikatın kampına yapılan baskın sırasında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadının cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada polis baskını sırasında, işkence gören ve kampta zorla tutulan 14 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Operasyonda tarikat üyesi 10 kişi gözaltına alındı.

Tarikat üyelerinin kampta "şeytan çıkarma ayinleri" düzenlediği ifade edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler