Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin batısındaki Aserrio de Gariche bölgesinin 5 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA