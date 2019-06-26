Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin batısındaki Aserrio de Gariche bölgesinin 5 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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