Panama'da 6.0 büyüklüğünde deprem
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Panama'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Panama'da 6.0 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Panama'nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Panama'nın güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Punta de Burica kasabasının 31 kilometre güneydoğusu olduğu belirtilen depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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