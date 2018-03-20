Panama Belgeleri" Muhbiri Yunan Polisine Teslim Oldu

Malta'da öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın yolsuzluk iddialarındaki kaynaklarından biri olan ve hakkında arama kararı bulunan Rus asıllı bankacı Maria Efimova'nın Yunan polisine teslim olduğu bildirildi.

Yunanistan polisinden edinilen bilgiye göre, daha önce Malta merkezli Pilatus Bankasında çalışan ve "Panama Belgeleri" olarak bilinen iddialarda gazeteci Galizia'ya kaynak olan Efimova, hayatının tehlikede olduğu gerekçesiyle Atina'da teslim oldu.

Malta tarafından zimmetine para geçirme suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan Efimova'nın, Yunan polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından savcı karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Geçen ekimde Malta'da arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Galizia, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın eşi Michelle Muscat'ın adının geçtiği iddialarda Efimova'nın kendisine bilgi verdiğini açıklamıştı.

Efimova'nın, Galizia suikastının öncesinde Malta'dan ayrılarak Yunanistan'a kaçtığı belirtiliyor.

Galizia, dünya genelinde patlak veren ve kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler ve yaptığı haberlerle gündeme gelmişti.