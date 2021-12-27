Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan 94 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'NorthStar Glory' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan 94 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'NorthStar Glory' adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Yedeklenen gemi, Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye demir bölgesine götürüldü.

Portekiz'den Kocaeli'deki Dil İskelesi'ne giden 94 metre uzunluğundaki 2 bin 498 grostonluk Panama bayraklı 'NorthStar Glory' adlı kuru yük gemisi, Akbaş mevkisinde sabah saatlerinde makine arıza yaptı. Bir süre sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Nazım Tur' römorkörü sevk edildi. Römorkör tarafından yedeklenen gemi, arızasını gidermek üzere Lapseki ilçesi yakınlarındaki Şevketiye demir bölgesine götürüldü.


Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Panama bayraklı gemi, Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title