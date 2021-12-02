Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi'nde battı

Panama bandıralı bir yük gemisinin Japon Denizi açıklarında batması sonucu 18 mürettebattan 17'si sağ olarak kurtarılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rusya'daki Nakhodka Limanı'ndan Japonya'nın merkezindeki Kinuura Limanı'na giderken Okinoshima Adası'nın yaklaşık 380 kilometre kuzeybatısından acil durum sinyali gönderen Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi açıklarında battı. Yük gemisinde bulunan Vietnam uyruklu 18 mürettebattan 17'si sağ olarak kurtarıldı. Geminin mürettebatının bölgedeki bir cankurtaran botunda sağ olarak bulunduğu açıklandı. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından kurtarılan 17 mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, denize düştüğü tahmin edilen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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