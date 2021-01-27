Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
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Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

27.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:07

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu
Panama bandıralı kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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