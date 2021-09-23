Panama bandıralı gemiye 1 milyon 197 bin TL ceza

KÖRFEZ, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, gelen bir ihbar üzerine Körfez ilçesinde özel bir limanına bağlı duran Panama Bandıralı kuru yük cinsi geminin İzmit Körfezini kirlettiğini tespit etti. Gemiye 1 milyon 197 bin TL ceza kesildi.

GEMİYE CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri gelen ihbar üzerine hızlı bir şekilde Körfez ilçesinde bulunan özel bir limanına ulaştı. Yapılan kontrollerde Panama Bandıralı ve Yılmaz Deniz isimli gemiden petrol türevi maddenin denize döküldüğü tespit edildi. Gemiye 1 milyon 197 bin TL ceza kesildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan ve denetleme ekipleriyle denizden denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

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