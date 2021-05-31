Pan Afrika Parlamentosu başkanlık seçimi toplantısında üyeler arasında arbede çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pan Afrika Parlamentosu başkanlık seçimi toplantısında üyeler arasında arbede çıktı

Pan Afrika Parlamentosu başkanlık seçimi toplantısında üyeler arasında arbede çıktı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Pan Afrika Parlamentosu (PAP) başkanlık seçimi toplantısında arbede yaşandı.

Pan Afrika Parlamentosu (PAP) başkanlık seçimi toplantısında arbede yaşandı.

Pan Afrika Parlamentosunun Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki binasında gerçekleştirilen toplantıda, Güney Afrika ülkeler grubu parlamento üyelerinin, dönem başkanlığının Afrika'nın farklı bölgeleri arasında dönüşümlü seçilmesi yönündeki reform talebine, Batı ile Orta Afrikalı üyeler itiraz etti.

Konuyla ilgili tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede çıktı.

Senegalli üye Djibril War ile Zimbabveli bir üye arasındaki kavgayı ayırma girişiminde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) temsilcisi Pemmy Majodiena, War tarafından tekmelendiğini iddia etti.

Majodena, Senegalli üyeyi cinsiyetçilikle suçlayarak, hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Güney Afrika dışından gelen üyelerden bazıları, parlamento kürsüsünden yaptıkları konuşmalarda güvenliklerinden endişe ettiklerini vurguladı.

PAP Başkanlık seçimi krizi

PAP yeni dönem başkanlık seçimi, Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen üyeler arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Güney Afrikalı parlamenterler, kıtanın kuzey, batı, doğu, orta ve güney olmak üzere beş farklı bölgesinin her birinin dönüşümlü olarak parlamentoya liderlik etmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan özellikle Batı Afrikalı üyeler, başkanın kıta genelinden üyeler arasından seçimle belirlenmesinde ısrar ediyor.

Batı Afrikalı üyeler, Güney Afrika grubunun seçimi kazanma ihtimalinin zayıf olduğunu, bu yüzden seçimi erteletmeye çalıştıklarını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Nijerya'da medreseye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı
Kıbrıs Rum kesimindeki parlamento seçimlerinde ırkçı ELAM oylarını yaklaşık iki kat artırdı
Kıbrıs Rum kesimindeki parlamento seçimlerinde ırkçı ELAM oylarını yaklaşık iki kat artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar Oğuzhan Koç
Spor Gervinho Nihat Özdemir Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pan Afrika Parlamentosu başkanlık seçimi toplantısında üyeler arasında arbede çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 21:17:30. #1.13#

title