Pan Afrika Parlamentosu başkanlık seçimi toplantısında üyeler arasında arbede çıktı

Pan Afrika Parlamentosu (PAP) başkanlık seçimi toplantısında arbede yaşandı.

Pan Afrika Parlamentosu (PAP) başkanlık seçimi toplantısında arbede yaşandı.

Pan Afrika Parlamentosunun Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentindeki binasında gerçekleştirilen toplantıda, Güney Afrika ülkeler grubu parlamento üyelerinin, dönem başkanlığının Afrika'nın farklı bölgeleri arasında dönüşümlü seçilmesi yönündeki reform talebine, Batı ile Orta Afrikalı üyeler itiraz etti.

Konuyla ilgili tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arbede çıktı.

Senegalli üye Djibril War ile Zimbabveli bir üye arasındaki kavgayı ayırma girişiminde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) temsilcisi Pemmy Majodiena, War tarafından tekmelendiğini iddia etti.

Majodena, Senegalli üyeyi cinsiyetçilikle suçlayarak, hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Güney Afrika dışından gelen üyelerden bazıları, parlamento kürsüsünden yaptıkları konuşmalarda güvenliklerinden endişe ettiklerini vurguladı.

PAP Başkanlık seçimi krizi

PAP yeni dönem başkanlık seçimi, Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen üyeler arasında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Güney Afrikalı parlamenterler, kıtanın kuzey, batı, doğu, orta ve güney olmak üzere beş farklı bölgesinin her birinin dönüşümlü olarak parlamentoya liderlik etmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan özellikle Batı Afrikalı üyeler, başkanın kıta genelinden üyeler arasından seçimle belirlenmesinde ısrar ediyor.

Batı Afrikalı üyeler, Güney Afrika grubunun seçimi kazanma ihtimalinin zayıf olduğunu, bu yüzden seçimi erteletmeye çalıştıklarını iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik