Pamukta verimli sezon, yüksek rekolte

DİYARBAKIR (Habermetre) - Birçok üründe olduğu gibi pamukta da kaliteli bir üretim yapan Diyarbakırlı üreticiler verimli bir sezonu daha geride bırakıyor. Hasat telaşının yaşandığı tarlalarda pamukla dolan traktörler fabrikaların yolunu tutuyor. 250 bin tonun üzerinde rekoltenin beklendiği kentte gelecek yıl ekim alanlarının genişlemesi hedefleniyor. Haber : Diyarbakır İl Enformasyon

Beyaz altın bu yıl da Diyarbakır'ın yüksek verimli ürünleri arasına girdi.

Geçen yıl verim ve fiyatıyla üreticisini sevindiren pamukta bu yıl ekim alanları genişledi, üretim miktarında da artış oldu.

Çiftçileri destekleyecek projeler hayata geçirdiklerini belirten Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, üretimde ve hasatta teknolojiyi üst düzeyde kullanmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kentte geçen yıl 403 bin dekar alanda pamuk yetiştirildiğini belirten Atalar, "Bu yıl bu rakam 527 bin dekara ulaştı. Pamuk ekim alanında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış var. " dedi.

Atalar, verimin de iyi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "Özellikle Bismil ilçesinin ortalamalarına baktığımızda dekara 380 ile 650 kilogram verim oldu. Hasat devam ettiği için tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Arazilerden gördüğümüz bu yıl iyi bir rekoltenin gerçekleşeceği. Geçen yıl 217 bin ton pamuk rekoltemiz vardı. Bu yıl bunun 250 bin tonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hasat sonunda net rakamlar ortaya çıkacak. Hasat oldukça iyi durumda. Bu sezon, geçen yıl ve uzun yıllar ortalamasına göre iyi bir hasat gerçekleşiyor. Çiftçi üretimden memnun. "

Atalar, sezonun kurak geçmesi, nemin az olması dolayısıyla neme bağlı hastalıklarda da düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Diyarbakır'da pamukta dekar başına 450 kilogramın üzerinde verim elde edildiğini belirten Atalar, "Bu sonuç tarımın burada doğru, zamanında ve teknik bilgilerle yapıldığına bir örnektir. Bu yıl çiftçilerimiz hem üretimden hem fiyattan memnun. İnşallah hasat bittiğinde çiftçinin yüzü gülecek şekilde bir sezonu kapatmış oluruz. " diye konuştu.

Atalar, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla üretim alanlarının daha da genişleyeceğini dile getirerek, "Dolayısıyla hem pamuk ekim alanları hem de diğer ürünlerde çok ciddi artışlar meydana gelecek. İlimizin ve ülkemizin milli tarımsal hasılasına çok ciddi katkımız olacak. " dedi.

Diyarbakır-Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da "Hasat iyi, meyvesini almaya başladık, mutluyuz. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Bu yıl fiyat da iyi. Gerek bu yıl gerek geçen yıl pamuk eken çiftçinin yüzü güldü. " ifadelerini kullandı.

Vural, bu yıl sağlanan verim artışı sayesinde gelecek yıl daha çok alanda pamuk ekileceğini söyledi. Bismil ilçesinin Korukçu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Vural da aile olarak 50 yıldır pamuk ürettiklerini belirtti. Teknoloji anlamında ileri seviyede üretim yaptıklarını dile getiren Vural, sulama imkanına sahip oldukları için ağırlıkla mısır ve pamuk yetiştirdiklerini ifade etti.

Bu yıl 2 bin dekar alana pamuk ektiklerini söyleyen Vural, "Hem verim hem de fiyat olarak emeğimizin karşılığını alacağımız için çok mutluyuz. Hasadı devam eden tarlamdan dekarda yaklaşık 620 kilogram pamuk elde etmekteyim. Çiftçi olarak fiyatlardan da memnunuz. Pamuk çiftçisi olarak son iki yıldır gerçekten mutluyuz. " diye konuştu. diyarbakır pamuk rekolte hasat kuraklık sulama tarım ve orman

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