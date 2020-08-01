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Pamukta verimi düşüren zararlı böceklerle "feromon tuzağı"ya önlem

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, beyaz altın üretimini olumsuz etkileyen zararlı böceklere karşı bölgede ilk kez uygulanmaya başlanan "feromon tuzağı" yöntemiyle, verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

01.08.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:48

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, beyaz altın üretimini olumsuz etkileyen zararlı böceklere karşı bölgede ilk kez uygulanmaya başlanan "feromon tuzağı" yöntemiyle, verim kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı Suruç Ovası'nda zirai mücadelenin zamanını belirlemek, böcekler nedeniyle üründe yaşanan verim kaybının önüne geçmek amacıyla üreticilere feromon tuzakları dağıttı.

Zararlı böceğin cinsine göre cinsel güdüleri uyandıran kokuların yayıldığı tuzağa gelen böcekler, tuzağa yapışarak etkisiz hale geliyor.

Böylece zararlı böceklerin popülasyonu kontrol altına alınarak pamukta oluşabilecek verim kaybının önüne geçiliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine, sulama yatırımlarıyla ovalarında pamuk üretiminin her geçen yıl arttığını söyledi.

İlk etapta 11 Nisan Mahallesinde feromon tuzaklarını kurduklarını ve yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirten Yahlizade, yöntemin ekosisteme katkı sunan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Tarımda artık zirai mücadelenin ilaç yerine biyolojik olarak yapıldığını vurgulayan Yahlizade, "Biyoteknik ile mücadeledeki amacımız özellikle çiftçilerimizin girdilerini düşürmek ve gelir düzeyini artırma amacını güdüyoruz. Biyoteknik mücadeledeki temel unsur doğaya zararı olmayan, ekosisteme katkısı olan bir sistem grubudur. Pembe, yeşil ve dikenli kurdun özellikle kozadaki, yapraktaki zararı büyüktür. Zarar oluşmaya başladığı an verimi yüzde 80 civarında düşürüyor." dedi.

Yahlizade, kurdukları tuzaklarla başarılı sonuçlar elde ettiklerini ve üreticilerin de bu durumdan memnun olduğunu ifade etti.

Bölgede feromon tuzakların ilk kez kullanıldığını kaydeden Yahlizade, şöyle devam etti:

"Bir kapsülde dişi salgı kokusunu fikse etme yöntemini kullanarak dişilerin o salgısı erkek zararlılar tarafından algılanarak tuzaklara yönelme oluşmaya başlıyor. Tuzağa gelen erkek erginleri tespit ediyoruz. Bu şekilde çiftçilerimize zamanında ve bilinçli mücadeleyi başlatıyoruz. Erkeklerin tuzağa yönelmesiyle dişilerin çiftleşmesini önlemiş oluyoruz. Çiftleşme olmadığı zaman da pamuk bitkisinde zararlı larva oluşumunu engellemiş oluyoruz. Bu mücadele yöntemi ekonomik olarak girdisi az, kullanımı kolay ve ekstra bir maliyeti olmayan bir yöntem şeklidir."

Feromon tuzakların yaygınlaşması için çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini aktaran Yahlizade, bu konuda üreticilere bilgilendirmeler de yaptıklarını belirtti.

Üreticilerin sistemi uygulamalı bir şekilde görmesi için ana yol güzergahındaki tarlalara bu sistemi yerleştirdiklerini aktaran Yahlizade, "Herkes görsün, bilsin diye yol üstü bir güzergah kullanıyoruz. Çiftçilerimize bunun yayılmasını sağlayacağız. Yeni çalışmalarla özellikle mücadeleyi sürekli güncelleyerek daha teknik ve bilinçli hareketlerle mesafe elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Pamukta verimi düşüren zararlı böceklerle 'feromon tuzağı'ya önlem

Kaynak: AA

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