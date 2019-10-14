Pamukta rekolte tahmini açıklandı

14.10.2019 13:23

İZMİR Ticaret Borsası (İTB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Söke Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Borası iş birliğinde yapılan, 2019- 2020 sezonuna ilişkin Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmaları tamamlandı. Yapılan tahminde mahlıç pamuk üretiminin 218 bin ton, kültlü pamuk üretiminin ise 560 bin ton olacağı bildirildi.

İTB'de düzenlenen 2019- 2020 sezonuna ilişkin Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmaları sonuçlarının açıklandığı toplantıya İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Uz, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimleri Bölümü Prof. Dr. Mustafa Bolca ve Dr. Fulsen Özen katıldı. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada tekstil ve konfeksiyon sektörünün geçmişte olduğu gibi, bugün de ekonominin canlandırılması adına büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Kocagöz, sektörün hem ihracat içindeki payı, hem istihdamdaki yoğunluğu, hem de kadın istihdamı oranının yüzde 50'lerde olması ile önemini ortaya koyduğunu anlattı. 2000'li yıllarda önemli ölçüde azalan pamuk ekim alanlarının 2010'dan itibaren uygulanan olumlu politikalar ile artış trendine girdiğini savunan Kocagöz, "Bu yıl Ege Bölgesi'nde ekim alanlarının maalesef geçtiğimiz sezona göre bir miktar azalış gösterdiğini tahmin ediyoruz. Ancak ne mutlu ki Ege Bölgesi'nde kütlü pamuk veriminin de ilk hasat sonuçlarına göre geçen yıldan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hasadın devam edeceği 1 aylık süreçte iklim koşullarının uygun olması durumunda pamuk kalitesinin de iyi olacağını ve üretimin geçen yıla göre bir miktar artacağını söyleyebiliriz. Bunun yanında, ne yazık ki pamuk fiyatları üreticilerimizin beklentilerini karşılamıyor. Son dönemde Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşları dünyada olduğu gibi Türkiye'deki pamuk fiyatlarını da aşağı yönlü etkilemiştir. Bu durumun önümüzdeki sezonda üreticimizi pamuktan uzaklaştırarak, ekim alanlarının düşmesine neden olmasından endişe ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA