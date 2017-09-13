Pamukta Gdo Yalanları ve Gerçekler

Pamukta bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşanırken Türkiye, ihtiyacı olan pamuğu üretemedi.

Pamukta Gdo Yalanları ve Gerçekler

Pamukta bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşanırken Türkiye, ihtiyacı olan pamuğu üretemedi. Fakat, bir konuda doğru olanı yaptı...

Kaynak: Dunya.com