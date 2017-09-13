Pamukta Gdo Yalanları ve Gerçekler

Pamukta bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşanırken Türkiye, ihtiyacı olan pamuğu üretemedi. Fakat, bir konuda doğru olanı yaptı...
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