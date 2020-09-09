Pamukta 6 lira fiyat beklentisi
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Pamukta 6 lira fiyat beklentisi

Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, pamuk üretiminin yüzde 30 düştüğünü belirterek, "Çiftçimizin pamukta beklentisi 1 kilograma 6 TL fiyat verilmesi yönündedir.

Pamukta 6 lira fiyat beklentisi
09.09.2020 23:02 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:06

Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, pamuk üretiminin yüzde 30 düştüğünü belirterek, "Çiftçimizin pamukta beklentisi 1 kilograma 6 TL fiyat verilmesi yönündedir. Ayrıca, 1 kilogram pamuğa 80 kuruş olarak belirlenen prim desteği, en az 1,50 TL olarak açıklanmalı" dedi.

Pamukta üretimin düşmesi ve pamuk üreticilerinin yeni fiyat beklentileri üzerine açıklama yapan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, 1 kilogram pamuğa 80 kuruş olarak belirlenen prim desteğinin en az 1,50 TL olarak açıklanması gerektiğini ifade ederek, çiftçinin pamukta fiyat beklentisinin 1 kilograma 6 TL olarak belirlenmesi olduğunu söyledi. Pamukta üretimin yıldan yıla düştüğünü vurgulayan Yalvaç, "Ülkemizde 2000'li yıllarda 6,5 milyon olan dekar, maalesef son 20 yılda çok hızlı daralarak 4 milyon 700 bine gerilemiştir. Pamuk elim alanları yaklaşık yüzde 30 daralmıştır. Türk çiftçisi, destek verildiğinde dünyanın en iyi pamuğunu üretme ve çalışma azmine sahiptir. Pamukta kendi kendine yeten üretime geçebilmemiz için çiftçimiz desteklenmelidir" dedi.

"Kilogram başına fiyat ve prim verilmeli"

Pamuk üreticisine kilogram başına fiyat ve prim verilmesi gerektiğini belirten Yalvaç, "2017 yılında alınan kararla, 1 kilogram pamuğa 80 kuruş olarak belirlenen prim desteği, en az 1,50 TL olarak açıklanmalı ve en önemlisi primde dekar başına 500 kilogram verim üst sınırı kaldırılmalıdır. Bilindiği üzere, pamuk yüksek katma değer sağlayan bir üründür. Bu nedenle pamuk, istihdam ve ihracat açısından lokomotif sektör konumunda olan tekstil ve konfeksiyon sektörü için en önemli girdi ürünüdür. Pamukta dünyada ekim alanı olarak 11.sırada, verim açısından ise 2. sıradayız. Diğer Ziraat Odası başkanlarımızdan da aldığımız bilgilere göre maliyetler illere göre değişse de, çiftçimizin pamukta beklentisi 1 kilograma 6 TL fiyat verilmesi yönündedir. Çiftçimizin pamuğunun tatminkar bir fiyatla alınması için TARİŞ, Çukobirlik gibi kooperatifler güçlendirilmeli ve müdahale alımları yapılmalıdır. En önemli maddelerden biri ise pamuk üreticimiz korunmalı ve pamukta gümrük vergisi tekrar konulmalıdır" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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